Ucraina a Tirana vertice ‘volenterosi’ con Trump ma senza Meloni

Tirana, 16 mag. (askanews) – La sesta riunione della Comunità politica europea poteva rappresentare per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’opportunità per ricucire col gruppo dei Paesi ‘Volenterosi’ per l’Ucraina, dopo le polemiche legate alla sua mancata partecipazione di persona (era solo in videocollegamento) al vertice di sabato scorso a Kiev. Quella di Tirana invece, è invece diventata occasione – dopo un primo, promettente scambio di vedute con Starmer, Tusk, Zelensky e Von der Leyen – di ulteriori frizioni. “La ferita che la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina ha inflitto al sistema internazionale basato sulle regole continua a produrre effetti destabilizzanti”. Per questo, “bisogna insistere con determinazione per raggiungere finalmente un cessate il fuoco incondizionato e un vero accordo di pace”, nonostante ieri “il mondo abbia potuto vedere chi era veramente disposto a sedersi al tavolo delle trattative e chi no”, aveva detto Meloni nel suo intervento al summit, ribadendo con forza le accuse alla Russia e il sostegno incondizionato a Kiev. 🔗Leggi su Ildenaro.it