A Tirana, Albania, si è tenuto il vertice della Comunità politica europea (CPE) con la partecipazione della "coalizione dei volenterosi". I leader di Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania e Polonia, tra cui Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, hanno discusso temi cruciali, mentre una telefonata a Donald Trump ha aggiunto un ulteriore livello di interesse all'incontro.

A Tirana, in Albania, dove si sta svolgendo il vertice della Comunità politica europea ( CPE ), si è riunita la ‘coalizione dei volenterosi’, composta dai leader di Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania e Polonia. All’incontro partecipano Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk. Tirana, Albania, 16 maggio 2025. (Leon NealPool via AP) Ucraina, i ‘Volenterosi’ chiamano Trump. Nell’occasione, il presidente Volodymyr Zelensky, insieme ai leader di Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, hanno avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Il Presidente Zelensky, il Presidente Macron, il Cancelliere Merz, il Primo Ministro Starmer e il Primo Ministro Tusk hanno avuto una conversazione telefonica con Donald Trump. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, a Tirana vertice dei Volenterosi con telefonata a Trump

