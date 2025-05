Ucraina | a Tirana incontro Macron Zelensky Starmer Merz e Tusk

A Tirana, durante il vertice della Comunità politica europea, si è formata la 'coalizione dei volenterosi', riunendo leader di Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania e Polonia. Tra i partecipanti, spiccano Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky e altre figure chiave come Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk, affrontando temi cruciali per la sicurezza e la cooperazione europea.

Milano, 16 mag. (LaPresse) – A Tirana, in Albania, dove si sta svolgendo il vertice della Comunità politica europea (CPE), si è riunita la ‘coalizione dei volenterosi’, composta dai leader di Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania e Polonia. All’incontro partecipano Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk. Lo riportano i media francesi. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: a Tirana incontro Macron, Zelensky, Starmer, Merz e Tusk

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Eliseo, 'incontro Macron, Merz, Tusk, Starmer e Zelensky'

Secondo ansa.it: Incontro in corso a Tirana tra Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk e Voldymyr Zelensky. Lo rende noto l'Eliseo. L'incontro avviene dopo la sessione plenaria del summit della Com ...

Il vertice europeo a Tirana, Meloni: «Sull’Ucraina si è visto chi è davvero per la pace e chi no»

Lo riporta msn.com: I leader europei, e non solo, presenti al summit della Comunità politica europea a Tirana. Tra i presenti Volodymyr Zelensky e Recep Erdogan L'articolo Il vertice europeo a Tirana, Meloni: «Sull’Ucrai ...

La missione di Meloni a Tirana e la foto con i “volenterosi” (ma senza Macron)

Secondo msn.com: Viaggio della premier per il vertice della Comunità politica europea: “Dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato con garanzie per l’Ucraina”. Poi l'avvertimento: “Putin meno disponibil ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina Difende con Successo Odessa e Mykolaiv da Attacchi di Droni Russi: Nuove Misure di Sicurezza in Corso

Nella notte, la difesa aerea ucraina ha dichiarato di aver respinto con successo un attacco di oltre 30 droni lanciati dalle forze russe, concentrati nelle regioni di Odessa e Mykolaiv, nel Sud del Paese.