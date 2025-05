Ucraina. Al via ad Istanbul i colloqui tra le delegazioni di Mosca e di Kiev, i primi dalla primavera del 2022. Ma non ci sarà nessuno dei leader coinvolti, con il rischio di un nulla di fatto. Nella citta’ turca per gli Usa ci sono il segretario di Stato Rubio e Witkoff. Colloqui dagli esisti molto incerti. Ecco quali scenari si potrebbero aprire Servizio di Marco Burini Ucraina, a Istanbul colloqui Mosca-Kiev. Ecco gli scenari all’orizzonte TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Ucraina, a Istanbul colloqui Mosca-Kiev. Ecco gli scenari all’orizzonte