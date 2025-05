Ucciso da un malore mentre stava guidando | Tobia lascia la moglie e quattro figli

Torre Annunziata è in lutto per la prematura scomparsa di Tobia Fontanella, 61 anni, caposala della sala operatoria dell'ospedale di Boscotrecase. Colpito da un malore mentre guidava, lascia la moglie e quattro figli, un vuoto incolmabile per la sua famiglia e la comunità. Fontanella si stava dirigendo all'ospedale di Nola per......

Lutto a Torre Annunziata per la prematura e improvvisa scomparsa di Tobia Fontanella. Fontanella, 61 anni, era caposala della sala operatoria dell'ospedale di Boscotrecase. Ad ucciderlo un malore mentre era alla guida della sua auto. Il dottor Fontanella si stava recando all'ospedale di Nola per una visita di controllo quando è sopraggiunto il malore che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e quattro figli.

