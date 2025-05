Uccisi perché scambiati per ladri | definitivo l’ergastolo per Vincenzo Palumbo ricorso respinto

La Corte ha confermato la condanna all'ergastolo per Vincenzo Palumbo, camionista accusato di aver ucciso Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, scambiati per ladri, ad Ercolano nel 2021. Il ricorso dell’imputato è stato respinto, sancendo così la definitiva responsabilità per un omicidio che ha scosso la comunità locale.

Diventa definitivo l'ergastolo per il camionista già condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, uccisi ad Ercolano (Napoli) nel 2021. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Uccisi perché scambiati per ladri: definitivo l’ergastolo per Vincenzo Palumbo, ricorso respinto

