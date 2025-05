Uccisi perché scambiati per ladri confermato ergastolo al camionista Vincenzo Palumbo

Vincenzo Palumbo, camionista condannato all'ergastolo per l'omicidio di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, ha visto la sua condanna diventare definitiva. I due uomini furono uccisi a Ercolano nel 2021, scambiati per ladri. La decisione giuridica sottolinea la gravità del crimine e la lotta contro la violenza. Continua a leggere per approfondire la vicenda.

Diventa definitivo l'ergastolo per il camionista già condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, uccisi ad Ercolano (Napoli) nel 2021. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Uccisi perché scambiati per ladri, confermato ergastolo al camionista Vincenzo Palumbo

