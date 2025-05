Uccisa dall’ex a Civitavecchia Teodora Kamenova online scriveva | “Non dimentico ciò che mi è stato fatto”

Teodora Kamenova, vittima di violenza, è stata tragicamente uccisa a Civitavecchia dall'ex compagno, Jose German Varela Luna, che si è costituito dopo l’omicidio. La donna, in passato, aveva denunciato maltrattamenti e, sui social, scriveva: "Non dimentico ciò che mi è stato fatto". Una storia che mette in luce l’orrendo fenomeno della violenza di genere.

