Uccisa dalla nuora a Fregene le ricerche su Google | Come togliere il sangue dal materasso e come avvelenare una persona

A Fregene, il dramma familiare assume contorni inquietanti: Giada Crescenzi è stata arrestata per l'omicidio della suocera Stefania Camboni, trovata senza vita nel suo appartamento. Le ricerche sul web, che includono frasi inquietanti come "come togliere il sangue dal materasso" e "come avvelenare una persona", gettano ombre sul processo e sulla motivazione del crimine.

È stata arrestata Giada Crescenzi, la donna accusata di aver ucciso la suocera Stefania Camboni, trovata morta nel suo appartamento a Fregene, che ora si trova nel carcere di Civitavecchia con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa della vittima e con abuso di relazioni domestiche e di ospitalità. La nuora sarebbe caduta in contraddizione durante l'interrogatorio così come sottolinea il procuratore capo Alberto Liguori secondo cui vi sarebbe stata "una ripetuta e grave contraddizione tra le dichiarazioni rese dalla coppia di fidanzati su punti decisivi, primo fra tutti la presenza o meno di sangue alla vista del cadavere da parte dei due". "La presenza di voluminose tracce di sangue, non visibili ad occhio nudo, ma emerse dopo un doppio esame tecnico-scientifico, su cose presenti sulla scena del crimine" sottolineano ancora gli inquirenti inchiodano la 30enne insieme con "la ricerca su Google emersa dal telefono cellulare in uso alla medesima, oggetto di sequestro.

