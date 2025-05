Uccisa a Fregene nuora aveva cercato sul web come cancellare le tracce sangue

Una tragica vicenda segna Fregene: Stefania Camboni, cinquantotto anni, è stata uccisa nella sua abitazione. La nuora, ventenne, ha attirato l'attenzione delle autorità dopo che sono emerse ricerche inquietanti su internet riguardo alla cancellazione di tracce di sangue e metodi di avvelenamento, portando al suo fermo poco prima della mezzanotte.

(Adnkronos) – La nuora di Stefania Camboni, la donna di cinquantotto anni uccisa nella sua abitazione a Fregene, aveva cercato sul web come cancellare tracce ematiche sul materasso e come uccidere per avvelenamento una persona. Alla donna di 30 anni, fermata poco prima della mezzanotte, vengono contestate le accuse di omicidio aggravato dalla minorata difesa .

