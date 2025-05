Uccide la suocera a Fregene le ricerche della 30enne sul web | Come avvelenare una persona

Un omicidio sconvolgente ha scosso Fregene: una 30enne è stata arrestata per aver ucciso la suocera, Stefania Comboni, infliggendole 15 coltellate. Le indagini rivelano ricerche inquietanti della donna su come avvelenare una persona, portando la procura di Civitavecchia a contestarle omicidio aggravato, evidenziando l'abuso di relazioni domestiche e di ospitalità.

Roma, 16 maggio 2025 – Omicidio aggravato dalla minorata difesa e dall'abuso di relazioni domestiche e di ospitalità. È questo il reato contestato dalla procura di Civitavecchia alla 30enne fermata per l'uccisione della suocera Stefania Comboni, 58 anni, con 15 coltellate nella villa di via Santa Teresa di Gallura, a Fregene, dove viveva la famiglia. Dalla ricostruzione effettuata dalla procura, emerge che la nuora avrebbe effettuato alcune ricerche su internet per sapere come eliminare tracce di sangue dai tessuti o come avvelenare una persona. Il figlio della vittima estraneo all’omicidio, scattato dopo che l’uomo è andato al lavoro. A Fregene, una donna è stata trovata morta nel suo villino. I carabinieri indagano, non si esclude l'omicidio. Cosa è successo la sera prima dell’omicidio. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uccide la suocera a Fregene, le ricerche della 30enne sul web: “Come avvelenare una persona”

Cosa riportano altre fonti

Uccisa a Fregene: nuora cercò sul web come togliere sangue

Si legge su msn.com: Ha effettuato dal cellulare alcune ricerche su internet su "come togliere il sangue dal materasso" e come "come avvelenare una persona" la trentenne fermata per l'omicidio della suocera, Stefania Camb ...

Donna uccisa a Fregene, la nuora aveva cercato su internet come toglierele macchie di sangue

gazzettadelsud.it scrive: Sembra che avesse effettuato ricerche su Internet su "come togliere il sangue dal materasso" e su "come avvelenare una persona" la trentenne fermata per ...

Stefania Camboni uccisa a Fregene, Giada Crescenzi cercava su Google «come togliere il sangue dal materasso» e «come avvelenare una persona»

Riporta informazione.it: La donna avrebbe ucciso Stefania Camboni nel sonno. E’ stata fermata la nuora, Giada Crescenti, per l’omicidio di Stefania Camboni, la 60enne uccisa a coltellate nella sua… Leggi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Padre spara e uccide il figlio 30enne durante una lite a Lamezia Terme

Tragedia familiare nel quartiere Marinella di Lamezia Terme, in Calabria, dove un uomo ha ucciso il proprio figlio al culmine di una violenta lite.