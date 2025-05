Tutto l’oro di Sartori Freuler Ndoye e Fergie Usato sicuro e scommesse Una Coppa di idee vincenti

Il Bologna sta vivendo una stagione di grande crescita, sia dentro che fuori dal campo. La recente vittoria in Coppa Italia rappresenta un traguardo importante per il club e per la città. Sotto la guida di un architetto visionario, il progetto avviato dieci anni fa sta finalmente dando i suoi frutti, promettendo un futuro radioso.

Il Bologna continua a crescere: in campo e fuori. E la Coppa Italia promette di fare schizzare ulteriormente al rialzo i valori rossoblù. Quella di Roma è stata la vittoria di tutti: club, squadra, città. Ma l’architetto capace di far fare il salto di qualità a un progetto iniziato dieci anni fa ha un nome e cognome: Giovanni Sartori. E’ il primo trofeo pure per lui, che ha scelto e convinto Italiano a raccogliere l’eredità di Thiago Motta, per fare questo cammino insieme. Ha creato il ‘miracolo Chievo’, ha contribuito a rendere grande l’Atalanta, con cui aveva disputato e perso due finali di Coppa Italia. A Roma, l’impresa è anche sua. L’impresa è quella di vincere la Coppa Italia con l’undicesimo monte ingaggi della serie A, pari a 36 milioni lordi, contro un Milan che ne spende 107. L’impresa è avere raggiunto la Champions con i suoi 50 milioni di introiti e ora l’Europa League, che dovrebbe garantirne la metà, dopo avere venduto per 82 milioni i pezzi pregiati Zirkzee e Calafiori. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tutto l’oro di Sartori. Freuler, Ndoye e Fergie. Usato sicuro e scommesse. Una Coppa di idee vincenti

