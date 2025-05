Tutto l’amore social | Innamorato di Pisa

Miguel Veloso celebra la fine della stagione con un emozionante post su Instagram, condividendo il suo nuovo ruolo nello staff nerazzurro. Tra ricordi e gratitudine, l’ex centrocampista portoghese esprime il suo amore per Pisa, rivelando le emozioni vissute in questa maratona calcistica e il legame speciale che si è instaurato con la città e i tifosi.

"La maratona è completata" scrive Miguel Veloso sul proprio profilo Instagram. L'ex centrocampista portoghese ha voluto affidare ai social le sue dichiarazioni al termine della stagione, la prima che ha vissuto dall'altra parte del campo, facente parte dello staff nerazzurro: "Vorrei ringraziare il Pisa per l'opportunità, mister Inzaghi per avermi accettato e avermi dato la libertà di fare". Quindi, ringraziamenti personali anche per tutti quelli che sono stati i suoi colleghi. Veloso non è l'unico membro della promozione del Pisa che ha voluto spendere qualche riga al termine della stagione. Un lungo messaggio, quello pubblicato da Piccinini: "Non so neanche da dove partire. Ci sarebbero milioni di cose da dire. Mi limito a ringraziare la mia famiglia, i miei nonni, la mia ragazza per essermi stati vicino in questi anni dove ci sono stati momenti belli ma anche tanti difficili.

