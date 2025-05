Tutto il Pd è complice di Israele | a parole lo condanna ma nei fatti lo copre

Il Partito Democratico mostra un’apparente contraddizione: mentre a parole condanna le azioni di Israele, nei fatti sembra coprirle. Dopo la vergognosa visita di Wadephul a Netanyahu, anche il PD si allinea, testimoniando una complicità che tradisce i principi di giustizia e diritti umani. Il senatore Graziano Delrio rappresenta l'ultimo capitolo di questa inquietante saga.

Ho appena smaltito il disgusto per Wadephul, ministro degli Esteri del governo “europeista” della Germania, che appena insediato è andato a stringere la mano allo stragista criminale internazionale Netanyahu. Ed ecco che che sulla scia di quella vergogna oggi compare il Pd. Il senatore Graziano Delrio è andato in Israele a trovare il ministro degli Esteri, quel Gideon Saar che ha appena confermato il no del suo regime alla Stato Palestinese. Sarebbe governato da Hamas, ha detto. Delrio, ex renziano e tra gli autori di quel Jobs act che vorremo abrogare con il referendum, è anche esponente di quel gruppo lobbista sionista che con totale sprezzo del ridicolo si definisce “Sinistra per Israele”. Gruppo di cui fanno parte anche quel Piero Fassino che in un convegno ha giustificato la rappresaglia israeliana a Gaza e quella Pina Picierno che, come vicepresidente del Parlamento europeo, ha felicemente incontrato un gruppo di coloni fascisti israeliani. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tutto il Pd è complice di Israele: a parole lo condanna, ma nei fatti lo copre

Approfondimenti da altre fonti

Boccia (PD): Da Governo Israele azioni criminali, restare neutrali è essere complici

Come scrive ilgiornale.it: “Ieri il Presidente Netanyahu ha comunicato che deporterà tutti i palestinesi nati e cresciuti nella loro terra. La Striscia di Gaza del primo ministro Netanyahu. La Striscia di Gaza appartiene al pop ...

Boccia (PD): Da Governo Israele azioni criminali, restare neutrali è essere complici

Si legge su quotidiano.net: (Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2025 “Ieri il Presidente Netanyahu ha comunicato che deporterà tutti i palestinesi nati e cresciuti nella loro terra. La Striscia di Gaza del primo ministro ...

Israele - Palestina, mozione del Pd in Regione: "Basta stragi di bambini a Gaza"

Da firenzetoday.it: Ceccarelli, capogruppo Pd: "Il primo responsabile della catastrofe umanitaria è Netanyahu" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

La serie Call of Duty pi? venduta continua con un nuovo capitolo del franchise e lo regala alla community pi? grande e coinvolta della storia di Call of Duty Activision ha annunciato oggi il lancio in tutto il mondo dell'attesissimo Call of Duty: Black Ops Cold War, una nuovissima puntata della serie pi? venduta di Call of Duty e un sequel diretto dell?amatissimo dai fan Call of Duty: Black Ops.