Tutto il Napoli a Parma pure gli infortunati per sostenere i compagni Gazzetta

Il Napoli si presenta compatto a Parma per la penultima giornata di campionato, con la squadra al completo, inclusi gli infortunati. La Gazzetta dello Sport riporta la presenza di tutti i calciatori, come Buongiorno, Juan Jesus e Lobotka, pronti a sostenere i compagni in un momento cruciale della stagione. Uniti per la vittoria.

La Gazzetta dello Sport scrive che a Parma ci sarà tutto il gruppo squadra del Napoli, compresi gli infortunati. E quindi Buongiorno, Juan Jesus, Lobotka, tutti a sostenere i compagni che scenderanno in campo la penultima giornata di campionato. A Parma tutto il gruppo squadra. Tutti a Parma. Non solo i tifosi, anche la rosa azzurra. Che poi non è nemmeno più una novità assoluta: dalla trasferta di Monza in avanti, infatti, il Napoli porta con sé tutto il gruppo squadra. Anche gli infortunati. Così, Buongiorno e Juan Jesus saranno in borghese in tribuna a sostenere i compagni e prima vivranno l’avvicinamento. Entrambi i difensori stanno provando a recuperare almeno per l’ultima giornata, quando al Maradona arriverà il Cagliari. A Parma, comunque, si starà tutti insieme, tutti uniti verso la meta. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tutto il Napoli a Parma, pure gli infortunati per sostenere i compagni (Gazzetta)

