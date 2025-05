Tutti pazzi per Ndoye è assalto totale | il prezzo è fissato | CM IT

"Tutti pazzi per Ndoye" è un assalto totale: il talento svizzero, dopo il gol che ha regalato la Coppa Italia al Bologna, attira l'attenzione di almeno tre big italiane e estere. La festa rossoblù non può fermarsi qui, e il traguardo raggiunto dalla squadra di Italiano all’Olimpico merita di essere celebrato in grande stile.

Lo svizzero, soprattutto dopo il gol che ha consegnato la Coppa Italia al Bologna, ha su di sé almeno tre big italiane ed estere Due giorni e la festa del Bologna non può ovviamente esaurirsi ancora. Il traguardo raggiunto dalla squadra di Italiano all’Olimpico è qualcosa che merita di essere celebrato a lungo, un trofeo che mancava da oltre 50 anni e alzato con 30mila bolognesi al seguito. Una celebrazione continua che però non può far comunque dimenticare che ci sono ancora due partite da onorare. Dan Ndoye (LaPresse) – calciomercato.it Anche perché, e lo ha sottolinato lo stesso allenatore del Bologna, matematicamente la qualificazione in Champions League è ancora in piedi. Difficile, quasi impossibile, ma vincendo a Firenze rimarrebbe ancora tutto aperto. Anche per chiudere alla grande e magari eguagliare i 68 punti dello scorso anno. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tutti pazzi per Ndoye, è assalto totale: il prezzo è fissato | CM.IT

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ndoye, tutti pazzi per l’attaccante del Bologna! Sarà addio in estate? I rossoblu vogliono quella cifra

Lo riporta informazione.it: Calciomercato Bologna, tutti vogliono il fuoriclasse Ndoye! I rossoblu per l’attaccante sparano alto in vista dell’estate. Ecco l’indiscrezione Dopo il goal di tacco siglato contro il Napoli ...

Tutti pazzi per Ndoye: riuscirà Sartori a trattenere lo svizzero? La situazione | OneFootball

Riporta onefootball.com: Il critico d’arte Walter Guadagnini, infatti, ha paragonato il colpo di tacco di Ndoye all’istinto del francese e l’incredulità di opere come il “San Tommaso” Come sottolineato da La Gazzetta dello ...

"Napoli ancora interessato a Ndoye, possibile assalto in estate", la voce da Bologna

Segnala msn.com: Contro il Napoli ha imperversato su tutta la fascia, segnando anche uno splendido gol di tacco, e sotto la guida di Vincenzo Italiano Dan Ndoye ha mostrato ... aveva tentato l'assalto al talento ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Wikideal: il primo assistente allo shopping su Amazon dove trovi tutti i tipi di sconti

Lo shopping online è ormai entrato a far parte delle abitudini delle persone, diventate sempre più esigenti in fatto di acquisti sul web.