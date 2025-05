Tutta la zona è presa di mira dai ladri | maxi-furto a turisti a Fagagna

Una giornata di relax per un gruppo di turisti austriaci si è trasformata in un incubo a Fagagna. Durante il pranzo nel ristorante Casale Cjanor, ignoti ladri hanno colpito il loro pullman parcheggiato, mettendo in evidenza un preoccupante aumento dei furti nella zona. Un episodio che ha scosso la tranquillità di questo angolo del Friuli.

Una tranquillo pranzo si è trasformato in un incubo per un gruppo di turisti austriaci in gita in Friuli. Giovedì 15 maggio, tra le 13 e le 14 e 30, ignoti hanno preso di mira il loro pullman, parcheggiato nell'area esterna del ristorante Casale Cjanor di via Casali Lini a Fagagna. Mentre i. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - "Tutta la zona è presa di mira dai ladri": maxi-furto a turisti a Fagagna

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Tutta la zona è presa di mira dai ladri": maxi-furto a turisti a Fagagna

Come scrive udinetoday.it: A parlare è Luigina Missana di Casale Cjanor, dove ieri, giovedì 15 maggio, i ladri hanno derubato un pullman di turisti austriaci. Danni ingenti che sono stati già denunciati ai carabinieri ...

Altra vettura presa di mira nella notte in centro Como: vetri in frantumi e portiera aperta per rubare all’interno

Da ciaocomo.it: IL sospetto che si possa aggirare in zona una banda che prende di mira le auto in sosta durante la notte. Il raid peggiore settimana scorsa: in viale Varese (foto qui sotto) a Como una dozzina ...

I palazzi fiorentini come lavagne. Scritte politiche e scarabocchi. Presa di mira anche una cappella

Come scrive msn.com: Si moltiplicano le azioni dei writer che imbrattano con slogan e sigle gli edifici della città. In molti casi, quando vengono vandalizzate strutture appena ridipinte, sembrano vere provocazioni.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: metti alla prova la tua mira nelle Gare al bersaglio e Scorribanda

In più bonus per Distillatori, ultima occasione per abbigliamento in edizione limitata e altro Questa settimana, fai fortuna grazie al raddoppio di RDO$ e PE nella Serie in evidenza, Gare al bersaglio e Scorribanda.