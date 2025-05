Turismo italiano 2025 | crescita delle presenze internazionali e sfide infrastrutturali

Nel 2025, il turismo italiano si prepara a un'importante crescita delle presenze internazionali, affrontando al contempo significative sfide infrastrutturali. Con oltre 32.000 alberghi e più di 1 milione di camere, il settore punta su una maggiore riqualificazione, evidenziando l'emergere delle strutture a 4 e 5 stelle nel panorama ricettivo nazionale.

Sono 32.194 gli alberghi italiani con un'offerta di poco più di 1 milione 68mila camere e di quasi 2 milioni 233 mila posti letto. A fronte di un processo di riqualificazione sempre più incisivo, hanno acquisito via via un peso sempre maggiore le categorie a 4 e 5 stelle: se nel 2000, infatti, rappresentavano l'8,5% dell'offerta alberghiera, nel 2023 hanno raggiunto il 22%. Di contro, i 3 stelle e le residenze turistico alberghiere hanno conquistato la vetta come categoria più rappresentativa (dal 42,2% al 55,2%). Emerge da un'indagine realizzata da Federalberghi e Tecnè presentata a Merano in apertura dei lavori della 75a assemblea della federazione degli albergatori. Dopo gli anni difficili della pandemia gli arrivi in hotel si attestano a un livello leggermente inferiore a quello del 2019, ma il numero di presenze è in crescita.

