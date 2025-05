Turchia tutto da rifare | oggi incontri trilaterali senza big Il pessimismo degli Usa | non succederà nulla

Istanbul si prepara a un summit segnato da assenze illustri, con la Turchia al centro di incontri trilaterali privi dei big. Il pessimismo degli Stati Uniti si fa sentire, suggerendo che senza la presenza di Putin e Zelensky, le prospettive di progresso siano scarse. Le seconde linee dovranno ora tentare di fare di necessità virtù.

Istanbul, tutto da rifare. Alla fine il tavolo turco si trasforma nel vertice degli assenti. Dopo il gran rifiuto di Vladimir Putin e il ‘torno indietro’ di Volodymyr Zelensky (già in Turchia per incontrare Erdogan) si ripiega su gli incontri tra le seconde file. Si comincia oggi con colloqui incontri trilaterali tra turchi, ucraini e russi da una parte, e turchi, americani e ucraini dall’altra. Lo ha annunciato una fonte del ministero degli Esteri turco. Non è ancora certo se si terrà un incontro nel formato quadrilaterale (Stati Uniti, Russia, Ucraina e Turchia). Turchia, oggi incontri trilaterali senza big. Ieri tra i presidenti russo e ucraino sono volati insulti pesanti. “Prova che Mosca non è seria, i russi offrono una delegazione di basso livello ma, per rispetto del presidente Trump e del presidente Erdogan, saremo a Istanbul”, ha detto Zelensky accusato dal Cremlino di essere un clown. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Turchia, tutto da rifare: oggi incontri trilaterali senza big. Il pessimismo degli Usa: non succederà nulla

Zelensky, farò di tutto per incontrare Putin in Turchia

"Io sarò in Turchia. Ci sarà anche il presidente Erdogan. Tutti sono pronti a incontrare il leader russo. Farò di tutto per incontrarlo, ovunque in Turchia".

Turchia, il Pkk annuncia il suo scioglimento, dopo 40 anni finisce la lotta armata

Dopo aver riunito tra il 5 e il 7 maggio i propri esponenti nell'est della Turchia sono stati necessari ... «questa decisione deve essere attuata in tutte le sue dimensioni».

Accordi, firme e impegni. Tutto sul forum Italia-Turchia

Ma non è tutto, perché Cirielli ha posto attenzione anche su un tema geopolitico come la responsabilità che Italia e Turchia hanno nel Mediterraneo, al fine di "di creare un clima di pace ...

