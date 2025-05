tumore della prostata al policlinico tor vergata di roma disponibile l innovativo test prostatype

ROMA (ITALPRESS) – Ogni anno in Europa a quasi 500 mila uomini viene diagnosticato un carcinoma prostatico, il tumore più diffuso nella popolazione maschile. Oggi, grazie al test “Prostatype”, disponibile presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, medici e pazienti possono contare su uno strumento innovativo per valutare con precisione l’aggressività del tumore e scegliere il trattamento più adatto, evitando terapie eccessive o insufficienti. E’ quanto si legge in una nota. Attualmente, i metodi diagnostici standard non sempre permettono di prevedere con accuratezza l’evoluzione della malattia, portando in alcuni casi a: Terapie troppo aggressive, con effetti collaterali debilitanti (incontinenza, impotenza, ecc.); Sottotrattamento, con il rischio che un tumore ad alto rischio non venga adeguatamente contrastato. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

