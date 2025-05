L e donne con tumore al seno hanno una nuova arma strategica al loro fianco. #PronteAPrevenire è la campagna promossa da Novartis, insieme a Andos, Europa Donna Italia, IncontraDonna e Salute Donna ODV, pensata per fornire strumenti e informazioni alla gestione del rischio di recidiva. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X La prevenzione delle recidive è fondamentale ma ancora poco “praticata”. Lo rivela Una ricerca di Europa Donna Italia condotta su oltre 170 pazienti con il tumore al seno localizzato: 4 pazienti su 10 affermano di non ricevere abbastanza informazioni sul rischio di recidiva. Un dato che esprime l’esigenza informativa da incentivare. In questa giornata di informazione e consapevolezza, quattro donne rappresentanti delle associazioni partner, prestano il loro volto e la loro testimonianza alla campagna, sensibilizzando sull’i mportanza della prevenzione anche dopo la prima diagnosi di malattia. 🔗Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tumore al seno e prevenzione delle recidive: Europa Donna dà voce alle pazienti