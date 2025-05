Tumore al seno campagna Pronte a prevenire sul rischio di recidiva

Prende il via "Pronte a prevenire", una campagna di sensibilizzazione di Novartis, in collaborazione con le Associazioni di Pazienti, dedicata alle donne che hanno superato un tumore al seno localizzato. L'iniziativa mira a fornire strumenti e informazioni utili per una gestione consapevole del rischio di recidiva, promuovendo la prevenzione e il supporto tra le pazienti.

MILANO (ITALPRESS) – Prende il via "Pronte a prevenire", campagna di sensibilizzazione promossa da Novartis con le Associazioni di Pazienti dedicata alle donne che hanno affrontato un tumore al seno localizzato: l'obiettivo è fornire strumenti utili alla gestione consapevole del rischio di recidiva. Una ricerca di Europa Donna Italia ha infatti rivelato che 4 pazienti su 10 ritengono di non ricevere adeguate informazioni sulla prevenzione.

Prevenzione del tumore al seno: screening gratuiti alla Cri di Albiano Magra in Lunigiana con un senologo d’eccezione. il dottor Mario Valli

La prevenzione del tumore della mammella è oggetto di una giornata di screening gratuito che si terrà sabato prossimo 15 giugno con inizio alle ore 9 e termine alle 13 nei locali del Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra in Lunigiana Le visite saranno effettuate da un grande specialista del settore una celebrità se vogliano.