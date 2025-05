MILANO (ITALPRESS) – Al via “Pronte a prevenire”, la campagna di sensibilizzazione lanciata dall’azienda farmaceutica Novartis per le donne che hanno affrontato un tumore al seno localizzato, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione legata al rischio di recidiva. L’iniziativa – sviluppata in collaborazione con le principali associazioni di pazienti operanti nell’area: ANDOS, Europa Donna Italia, IncontraDonna e Salute Donna ODV – si inserisce nell’ambito del progetto editoriale “E’ tempo di vita”. Offrirà non solo supporto informativo, attraverso interviste ad esperti e approfondimenti sul tumore al seno localizzato sul sito etempodivita.it, ma cercherà anche di coinvolgere la community online di Facebook e Instagram per creare una sensibilità condivisa sull’importanza della prevenzione terziaria, che ha l’obiettivo di ridurre il rischio di recidiva grazie all’utilizzo delle terapie adiuvanti. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

© Unlimitednews.it - Tumore al seno, al via la campagna Novartis “Pronte a prevenire”