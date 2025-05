TUDUM torna in diretta da Los Angeles con Lady Gaga e anteprime Netflix

Torna TUDUM, l'evento globale di Netflix, il 1° giugno in diretta da Los Angeles! Con la partecipazione di Lady Gaga e tante anteprime, quest'edizione promette di emozionare i fan di tutto il mondo. Sintonizzati alle 2.00 (ora italiana) per non perdere questo spettacolo esclusivo dal Kia Forum!

Nel mese di giugno si prepara a tornare l'atteso TUDUM, l'evento globale di Netflix che unisce in diretta i fan da ogni angolo del mondo. La diretta prenderà il via il 1° giugno alle ore 2.00 (ora italiana) e sarà trasmessa esclusivamente tramite il servizio streaming, direttamente dal Kia Forum di Los Angeles.

