Tudor, nella conferenza stampa pre Juve Udinese, ha parlato così dei problemi avuti nell’arco della stagione dalla squadra bianconera. Nella conferenza stampa pre Juve Udinese, Igor Tudor è uscito allo scoperto sulle problematiche avute dai bianconeri nel corso di questa stagione. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. COSA HA PORTATO ALLA SQUADRA – «Difficile parlare del mio operato. Per me si è sempre fatto un buon lavoro, al di lĂ di tutte le problematiche perchĂ© non c’è mai stato Koopmeiners, Gatti, Yildiz non c’è stato in queste due partite, Cambiaso e Kelly anche. Nel complesso si è fatto un bel lavoro, abbiamo vinto 3 partite in casa, due pareggi e la sconfitta a Parma in cui non si è meritato di perdere. Quelle fuori con Roma abbiamo fatto meglio, con il Bologna alla pari e con la Lazio finchĂ© eravamo in 11 abbiamo fatto meglio noi. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor svela il retroscena: «Quando sono arrivato la squadra era in un buco profondo! Bisogna capire i momenti, ho questa sensazione ora»