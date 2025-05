Tudor psicologo della Juventus | Quando hai davanti Chiellini Buffon e Bonucci li motivi in un modo ma quando hai una squadra diversa… Un allenatore deve fare anche questa cosa

Nella conferenza stampa pre Juve-Udinese, Igor Tudor ha sottolineato l'importanza del ruolo psicologico dell'allenatore. Motivare campioni come Chiellini, Buffon e Bonucci richiede un approccio diverso rispetto a una squadra giovane o in fase di crescita. La capacità di adattarsi ai diversi profili psicologici è fondamentale per il successo di un allenatore nel calcio moderno.

Tudor, nella conferenza stampa pre Juve Udinese, ha parlato così del fatto che un allenatore debba anche essere psicologo di una squadra. HA FATTO PIU' DA PSICOLOGO – «Abbiamo fatto 3 gare in casa e vinto tutte e tre, poi non ci sono gare facili nel calcio. L'allenatore è sempre uno psicologo, sia individuale sia di squadra. Sapere di cosa parlare e poi avere un approccio psicologico alle gare sempre diverso. Si guarda chi hai davanti: quando hai davanti Chiellini, Buffon, Bonucci o gente di 35 anni con Scudetti alle spalle parli di un modo e li motivi in un modo, quando hai squadra diversa la motivi in modo diverso.

