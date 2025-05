Tudor ha un rammarico | Con Gatti Vlahovic Bremer e Koopmeiners sarebbe stato diverso! Questa squadra al completo può combattere contro tutti

Igor Tudor esprime il suo rammarico per la mancanza di alcuni giocatori chiave come Gatti, Vlahovic, Bremer e Koopmeiners, sottolineando come la presenza di questi calciatori avrebbe potuto cambiare le sorti della squadra. In vista di Juve-Udinese, il tecnico bianconero riflette sulle difficoltà affrontate e il potenziale inespresso di una rosa al completo.

Tudor ha un rammarico: «Con Gatti, Vlahovic, Bremer e Koop.». Il commento a due giorni da Juve Udinese. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa a due giorni da Juve – Udinese. Queste le parole del tecnico bianconero sui tanti assenti di questa stagione. COSA POTEVA DARE DI PIU’ – «Tanto. Io dico che le cose perché è giusto che uno dica: io non leggo niente e quindi è giusto che un allenatore venga e dica le cose come stanno. Una squadra con Gatti, Vlahovic, Bremer, Koopmeiners è in un modo, senza è in un altro. Io posso ripetere quello che ho detto al primo giorno: la squadra al completo è forte e allenata forte può combattere contro tutti, anche in questo anno qua. È mia opinione». LA CONFERENZA STAMPA DI IGOR TUDOR PRE JUVE UDINESE .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor ha un rammarico: «Con Gatti, Vlahovic, Bremer e Koopmeiners sarebbe stato diverso! Questa squadra al completo può combattere contro tutti»

