Tudor Gatti in panchina mi aspetto tanto da Vlahovic e Yildiz

Il tecnico della Juventus, commentando la formazione, ha rivelato le sue aspettative su Vlahovic e Yildiz, mentre Gatti inizierà dalla panchina. "La squadra è forte e ha fatto un buon lavoro", ha affermato, sottolineando l'importanza del presente: "Il mio futuro? Vivo alla giornata". Un mix di fiducia e pragmatismo caratterizza le sue dichiarazioni.

"La squadra è forte e ha fatto un buon lavoro. Il futuro? Vivo alla giornata", ha spiegato il tecnico della Juve TORINO - "Gatti parte dalla panchina, mi aspetto tanto da Vlahovic e Yildiz. La squadra è forte e ha fatto un buon lavoro. Il mio futuro? Vivo alla giornata". Così il tecnico della Juvent

