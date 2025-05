Tudor | Conte? Vivo alla giornata alla Juventus mi godo tutto e soffro ma non penso al futuro

Igor Tudor, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di campionato (domenica, ore 20:45) tra i bianconeri e l’Udinese. Vi proponiamo le sue considerazioni riportate dai colleghi di Tmw. Verso Juventus-Udinese, le parole di Tudor in conferenza stampa. «La squadra sta bene e si è allenata bene. Abbiamo avuto tempo per lavorare bene. Ho visto bene la squadra questa mattina. Recupero qualcuno? Gatti può fare al massimo quello che ha fatto contro la Lazio. Vediamo Kelly. Sulla tattica preferisco non rispondere per non aiutare gli avversari», ha esordito il tecnico croato. Cosa pensa di aver trasmesso alla squadra? «Parlare del mio operato è difficile. Per me si è fatto un buon lavoro visto tutte le problematiche che abbiamo avuto. Giusto dire che non abbiamo mai avuto Gatti e Koopmeiners, poco Cambiaso e Kelly. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

