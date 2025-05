2025-05-16 16:18:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Un campionato così avvincente e aperto, quando siamo ormai a sole due giornate dal termine, non lo si vedeva e viveva da anni. Oltre ai posti in Europa, dove sussiste una lotta serrata soprattutto per quanto riguarda la Champions League, negli ultimi 180? della Serie 20242025 gli occhi saranno puntati tutti sul duello Scudetto tra Inter e Napoli. I partenopei guidano la classifica a una sola lunghezza dai nerazzurri, avendo il destino nelle proprie mani. Ma se il gap dovesse colmarsi e le due formazioni arrivare al fischio finale della stagione a pari punti, allora ci sarà bisogno di uno spareggio per decretare il campione d’Italia. Un’eventualità che ha già generato delle polemiche furenti, in particolar modo sulla scelta della data della partita. 🔗Leggi su Justcalcio.com

TS – Inter e Napoli a pari punti, cosa succede? Spareggio Scudetto: è già polemica