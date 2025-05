TS – Bremer si allena col pallone e fa impazzire i tifosi Juve | Non vediamo l’ora

2025-05-15 19:49:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Juve, Bremer: riecco il pallone. A lanciare un messaggio positivo sono stati i canali social della Juve, dove sono stati pubblicati diversi scatti di Bremer mentre si allena in campo con il pallone. Si tratta delle prime immagini che ritraggono il classe 1997 al lavoro con la sfera, a testimoniare come il momento del rientro si avvicini sempre di più. La didascalia al post Instagram è decisamente significativa: “ Work in progress. ” con tanto di emoji del fuoco e della bandiera brasiliana. Non sono mancati, ovviamente, i commenti dei tifosi Juve al post: il tenore è quello del grande entusiasmo per un ritorno tanto vicino quanto fondamentale. C’è chi scrive “ Immagini che aspettavo da non so quanti mesi ” e chi invece “ Forza Gleison ci manchi ” con tanto di cuori bianconeri. 🔗Leggi su Justcalcio.com

