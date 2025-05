Stanno facendo il giro del web le immagini del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, in arrivo nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, viene accolto da una particolare cerimonia: due file di donne con lunghi capelli scuri e tunica bianca che muovono la testa a ritmo con i tamburi suonati da degli uomini dietro di loro che hanno in mano anche delle canne di bambù a simulare una battaglia. I due gesti “particolari” sono in realtà due cerimonie tradizionali note come Al-Ayyala e Khaliji cioè “danza dei capelli”. L’Al-Ayyala è un simbolo degli Emirati e dell’Oman: i ballerini, uomini, si esibiscono con delle canne di bambù muovendosi a ritmo dei tamburi. Nella clip il presidente americano sorride, poi rivolge il pugno alzato verso una telecamera. L'articolo Trump tra due file di donne che scuotono i capelli: cosa significa la “strana” accoglienza negli Emirati Arabi proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

