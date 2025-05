Trump | Senza gli Usa l’Europa parlerebbe tedesco

Nel corso di un intervento a Doha, il presidente Donald Trump ha affermato che senza l'intervento degli Stati Uniti, l'Europa oggi parlerebbe tedesco. La sua dichiarazione sottolinea l’importanza storica del ruolo americano nella sconfitta del nazismo e ha suscitato dibattiti sull'eredità della Seconda Guerra Mondiale e sull'influenza statunitense nel continente europeo.

“Senza l’intervento degli Stati Uniti, i Paesi europei parlerebbero tedesco” A dirlo – nel corso di un intervento a Doha, in Qatar – è il presidente Usa Donald Trump, che ha ribadito di voler istituire una festa nazionale per la vittoria sulla Germania nazista e ironizzando sul fatto che anche la Francia la festeggia, l’8. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: “Senza gli Usa l’Europa parlerebbe tedesco”

