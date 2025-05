Trump replica alla critiche di Bruce Springsteen e attacca | È una prugna secca stia zitto

“Questa ‘ prugna secca ‘ di un rocker (la sua pelle è tutta atrofizzata!) dovrebbe tenere la bocca chiusa fino a quando non tornerà in America “. È questa la reazione di Donald Trump alle parole di Bruce Springsteen che mercoledì sera – dal palco di Manchester per il suo tour in Europa – ha criticato duramente il presidente Usa: “Casa mia, l’America che amo, è attualmente nelle mani di un’ amministrazione corrotta, incompetente e traditrice “, ha detto The boss parlando poi della persecuzione del dissenso negli Stati Uniti e della posizione di Trump che “sta abbandonando i nostri grandi alleati schierandosi con i dittatori “. Parole che non sono andate già al tycoon che, furioso, ha scritto un post su Truth: “Vedo che questo rocker altamente sopravvalutato va in un Paese straniero per parlar male del presidente degli Stati Uniti”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

