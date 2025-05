Trump potrei chiamare Putin capire intenzioni su guerra

Donald Trump ha dichiarato di essere disposto a contattare Vladimir Putin per discutere della guerra in Ucraina. Sull'Air Force One, il presidente ex americano ha sottolineato l'importanza di un incontro diretto per comprendere meglio le intenzioni del leader russo e lavorare verso una possibile soluzione al conflitto.

Il presidente Donald Trump ha affermato, a bordo dell'Air Force One in partenza da Abu Dhabi, che "potrebbe" chiamare il presidente russo Vladimir Putin per discutere la fine della guerra russa in Ucraina. Lo riporta la Cnn. "Dobbiamo incontrarci. Ci incontreremo io e lui. Penso che risolveremo il problema, o forse no, ma almeno lo sapremo. E se non lo risolveremo, sarà molto interessante". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, potrei chiamare Putin, capire intenzioni su guerra

Ne parlano su altre fonti

Trump, potrei chiamare Putin, capire intenzioni su guerra

Riporta ansa.it: Il presidente Donald Trump ha affermato, a bordo dell'Air Force One in partenza da Abu Dhabi, che "potrebbe" chiamare il presidente russo Vladimir Putin per discutere la fine della guerra russa in Ucr ...

Guerra in Ucraina, Trump “Potrei chiamare Putin, dobbiamo incontrarci”

Come scrive msn.com: WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che “potrebbe ” chiamare il presidente russo Vladimir Putin per discutere della fine della guerra russa in ...

Ucraina, Trump: “potrei chiamare Putin. Se non risolviamo? Allora, sarà…”

Lo riporta strettoweb.com: Trump ha aperto alla possibilità di una chiamata o un incontro con Putin sulla guerra in Ucraina: e se i due non dovessero ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donald Trump insiste: Ci vogliono rubare le elezioni!

Un giudice della Georgia ha respinto la causa intentata dal Partito Repubblicano di Stato e dalla campagna del presidente Donald Trump per elaborare le schede elettorali per corrispondenza.