Trump | Lettere a 150 Paesi sui dazi | Diremo cosa pagheranno per fare affari con noi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prosegue la sua visita nei Paesi del Golfo, con gli Emirati Arabi come tappa odierna. Nel frattempo, ha inviato lettere a 150 nazioni riguardo ai dazi commerciali, imponendo nuove condizioni sugli accordi economici e stabilendo chiaramente cosa dovranno pagare per fare affari con gli USA.

Prosegue la visita del presidente degli Stati Uniti nei Paesi del Golfo: oggi è la volta degli Emirati Arabi

Trump: "Lettere a 150 Paesi sui dazi" | "Diremo cosa pagheranno per fare affari con noi"

