Trump ' la Corte Suprema non vuole i criminali fuori dagli Usa'

Donald Trump esprime la sua furia in risposta alla decisione della Corte Suprema, che ha sospeso l'applicazione dell'Alien Enemies Act per la deportazione di migranti. In un post su Truth, il presidente americano critica la Corte per aver ostacolato l'espulsione dei criminali dagli Stati Uniti, riaffermando la sua posizione ferma sulla sicurezza nazionale.

Trump contro la Corte Suprema: "Blocca espulsione dei migranti"

Usa, la Corte Suprema blocca la legge che Trump vuole usare per accelerare le espulsioni. Il presidente: «Non ci fanno cacciare i criminali»

