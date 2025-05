Trump dà dell’idiota a Springsteen E’ una prugna secca E su Taylor Swift | Non è più hot

Washington, 16 maggio 2025 – Ci ha pensato su 24 ore: alla fine ha replicato alla sua maniera, via Truth. Donald Trump risponde alle critiche di Bruce Springsteen con toni decisamente poco politically correct. “Ho visto che questo rocker altamente sopravvalutato va in un Paese straniero per parlar male del presidente degli Stati Uniti – scrive Trump –. Non mi è mai piaciuto né lui né la sua musica”. Il tycoon non si trattiene e dà al Boss dell’ “odioso idiota”, e dello “stupido” prima di paragonarlo a una “prugna secca”. "La sua pelle è atrofizzata – attacca – farebbe bene a tenere la bocca chiusa”. Donald trump furioso con Bruce Springsteen che lo ha attaccato durante un concerto in Gran Bretagna, Roma, 16 Maggio 2025.TruthDonald Trump Dal palco del Co-op Live di Manchester, ieri Springsteen aveva fatto appello fare appello “al giusto potere dell'arte, della musica, del rock and roll in questi tempi pericolosi", puntando il dito contro l’amministrazione Trump, definita “corrotta, incompetente e traditrice”. 🔗Leggi su Quotidiano.net

