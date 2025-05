Trump | Comunicheremo le decisioni sui dazi via lettera Non possiamo incontrare tutti

Donald Trump ha dichiarato che la sua amministrazione invierà delle lettere sulle nuove condizioni dei dazi a 150 Paesi “perché non possiamo incontrare tutti “. Il presidente Usa ha precisato che saranno il segretario al Tesoro Scott Bessent e quello al Commercio Howard Lutnick, ad occuparsi dei messaggi. “Le tariffe saranno molto eque, ma diremo alle persone quanto devono pagare per fare affari negli Stati Uniti”, ha aggiunto il presidente. Al momento molti dei dazi inizialmente annunciati dalla Casa Bianca sono congelati, in attesa di capire se potranno essere rivisti in seguito a trattative. Per molti paesi è tuttavia già in vigore una tariffa base del 10% che, per alcuni prodotti, sale al 25%. I recenti negoziati con la Gran Bretagna hanno portato ad una riduzione dal 27,5% al 10% delle tariffe sulle automobili e all’eliminazione della tariffa del 25% su acciaio ed alluminio. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

