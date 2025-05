Trump | Ci prenderemo Gaza per trasformarla in una zona di libertà

Il 16 maggio 2025, durante un incontro in Qatar, Donald Trump ha condiviso la sua visione per Gaza, proponendo di trasformarla in una "zona di libertà" con il coinvolgimento degli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni suscitano dibattiti sull'orientamento politico e strategico nell'area, promettendo possibili cambiamenti significativi per il futuro della regione.

(Agenzia Vista) Qatar, 16 maggio 2025 “Ho alcune idee per Gaza che ritengo molto buone: renderla una zona di libertà, coinvolgere gli Stati Uniti e renderla una zona di libertà. Penso che sarei orgoglioso se gli Stati Uniti l'avessero, la prendessero e la trasformassero in una zona di libertà”. Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua visita in Qatar. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: "Ci prenderemo Gaza per trasformarla in una zona di libertà"

Ne parlano su altre fonti

Trump: "Ci prenderemo Gaza per trasformarla in una zona di libertà"

Segnala ilgiornale.it: “Ho alcune idee per Gaza che ritengo molto buone: renderla una zona di libertà, coinvolgere gli Stati Uniti e renderla una zona di libertà. Penso che sarei orgoglioso se gli Stati Uniti l'avessero, la ...

Raid israeliani su Striscia: 64 morti. Trump: a Gaza si muore di fame. Metsola: lavorare per pace

msn.com scrive: Attacchi Israele su Gaza, salgono a 64 i morti Gli attacchi israeliani di oggi sulla Striscia di Gaza hanno ucciso almeno 64 persone, secondo quanto riferito dagli ospedali locali. Almeno 48 corpi son ...

Mo: Trump, 'dovremmo 'prendere' Gaza e trasformarla in 'zona di libertà''

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Doha, 15 mag. (Adnkronos/Afp) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Usa vogliono prendere la Striscia di Gaza per trasformarla in una "zona di libertà". "Ho alcune idee ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La libertà di comunicare mentre guidi la moto: interfono bluetooh per il casco

Il rumore della moto che corre in libertà sulla strada ha il suo fascino, quando poi stai guidando e giochi con il cambio e l'acceleratore, è dolce suono per le tue orecchie.