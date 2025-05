Trump attacca Springsteen | Imbecille sopravvalutato e senza talento non mi è mai piaciuto

Durante un recente concerto, Bruce Springsteen ha criticato aspramente l'attuale presidente degli Stati Uniti, scatenando una furiosa risposta da parte di Donald Trump. Il presidente ha definito il cantante un "imbecille sopravvalutato e senza talento", rivelando il suo disprezzo per l'artista e il suo impegno politico. La polemica si infiamma mentre i due mondi, musica e politica, si scontrano.

Il presidente degli Stati Uniti si è scagliato contro la rockstar, rea di averlo criticato a margine di un concerto 🔗Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Trump attacca Springsteen: “Imbecille sopravvalutato e senza talento, non mi è mai piaciuto”

