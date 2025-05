Trump attacca Bruce Springsteen | È un idiota prepotente e odioso

Bruce Springsteen è l’ultimo a finire nel mirino di Donald Trump. Durante il concerto di apertura del suo tour europeo a Manchester, il cantante ha definito la Casa Bianca «corrotta, incompetente e traditrice», e il presidente americano non l’ha presa bene, insultandolo con un lungo post su Truth. «L’America che amo è attualmente nelle mani di un governo canaglia », ha detto il rocker. «I più ricchi provano piacere nell’abbandonare i bambini più poveri del mondo alla malattia e alla morte. Si divertono sadicamente nel far soffrire i lavoratori americani fedeli. Stanno abbandonando i nostri grandi alleati e schierandosi con i dittatori». Trump attacca Bruce Springsteen: «Sosteneva Biden, è stupido come una roccia?». «Vedo che Bruce Springsteen, molto sopravvalutato, va in un paese straniero per parlare male del presidente degli Stati Uniti», si legge all’inizio del post di Trump. 🔗Leggi su Lettera43.it

