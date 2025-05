Truffa ai danni di un’anziana: un ragazzo di 22 anni, residente a Napoli, è stato arrestato dai carabinieri. La donna è stata raggirata con la telefonata arrivata da un falso maresciallo dei carabinieri che ha riferito alla vittima il coinvolgimento, in un grave incidente stradale, di suo nipote. Anche un falso avvocato ha poi chiamato la donna. La truffa è stata ‘ripresa’ dalle telecamere: in un video si sente la pensionata al telefono con il falso avvocato mentre il complice è in casa. "Ho dato tutto quello che avevo", dice la donna piangendo con il finto avvocato. E’ successo mercoledì. Poco prima delle 12.30 i militari dell’Arma della tenenza di Scandiano, durante un pattugliamento mirato in via Miglioli, zona teatro di analoghi episodi criminosi, hanno notato un uomo con il volto parzialmente travisato da berretto e occhiali da sole. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffa un’anziana, arrestato 22enne