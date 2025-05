Truffa sui fondi per l’agricoltura | padre e figlia lasciano i domiciliari

Gennaro Bianchino e sua figlia Concetta, imprenditori di Mondragone, hanno lasciato i domiciliari dopo che il gip del Tribunale di Salerno ha revocato la misura cautelare. Entrambi sono coinvolti in un’inchiesta della Procura europea per frode sui fondi agrari, che ha portato alla loro arresto per presunti illeciti ai danni dell'Unione Europea.

Il gip del Tribunale di Salerno ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per Gennaro Bianchino e per la figlia Concetta, imprenditori mondragonesi coinvolti nell’inchiesta condotta dalla Procura europea con l’ipotesi di frode ai danni dell’Unione Europea. Entrambi erano stati arrestati nei. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Truffa sui fondi per l’agricoltura: padre e figlia lasciano i domiciliari

Su questo argomento da altre fonti

Salerno, truffa dell’agroalimentare: la manager Coldiretti non parla dal gip

Come scrive ilmattino.it: Truffa all’Unione europea per ottenere i contributi comunitari: ieri davanti al gip Marilena Albarano, che la scorsa settimana ha emesso dodici misure cautelari agli arresti domiciliari ...

Truffa fondi agricoltura, GdF arresta 12 persone e sequestra 9 milioni

Scrive msn.com: Nella giornata di martedì 6 maggio 2025, i finanzieri del Comando Provinciale di Caserta – Compagnia di Mondragone, hanno dato esecuzione all’ordinanza del ...

Truffa da 12 milioni di euro sui fondi agricoli, 12 arresti nella finta Organizzazione di Produttori

Si legge su fanpage.it: La Guardia di Finanza ha scoperto una presunta truffa nel settore agricolo nel Salernitano: con documentazione falsa intascati oltre 12 milioni di euro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mi avete fatto strappare mia figlia! Sabrina Soster è agli arresti domiciliari

Sabrina Soster è agli arresti domiciliari dallo scorso 16 febbraio con l’accusa di stalking nei confronti di sua figlia Ylenia di 10 anni, attualmente ospite di una casa famiglia su ordinanza del Tribunale dei Minori.