Truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro torna libero uno dei capi promotori

Gianluca Di Sarno, uno dei principali promotori di una truffa assicurativa da 4 milioni di euro, è tornato in libertà. La decisione è stata adottata dalla decima sezione del Riesame del tribunale di Napoli, dopo il rinvio della Cassazione, nell’ambito di un'inchiesta condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Aversa e del Nas di Caserta.

Torna libero Gianluca Di Sarno, coinvolto nell’inchiesta dei carabinieri del nucleo operativo di Aversa e del Nas di Caserta sulle truffe assicurative da 4 milioni di euro. E’ quanto disposto dalla decima sezione del Riesame del tribunale di Napoli che da rinvio dalla Cassazione, si è pronunciata. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro, torna libero uno dei capi promotori

