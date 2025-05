È stata trovata dalla polizia di Novara in gravi condizioni igienico-sanitarie, costretta a vivere in stato di abbandono e positiva alla cocaina, una bambina di soli 14 mesi, scomparsa da oltre un anno, dopo che il padre della bimba l’aveva sottratta alla madre. Tre persone sono ora indagate per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali. La gravidanza e la scomparsa del padre. Nei mesi scorsi, una donna italiana aveva denunciato di avere avuto una relazione sentimentale con un uomo, straniero, irregolare sul territorio nazionale e del quale conosceva solo il soprannome, che, con ripetuti maltrattamenti, l’aveva costretta a portare a termine una gravidanza in modo tale da poter richiedere il permesso di soggiorno grazie alla nascita del figlio. La relazione è continuata per alcuni mesi dopo il parto, fino a quando l’uomo ha preso con sé la bambina e ha fatto perdere le proprie tracce. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Trovata positiva alla cocaina bimba di 14 mesi, era scomparsa da oltre un anno. Tre indagati