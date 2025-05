trovata morta nel letto il compagno in carcere per omicidio volontario

Correggio (Reggio Emilia), 16 maggio 2025 – Aveva 48 anni Daniela Coman, impiegata di Sassuolo di origini romene e madre di un bambino, rinvenuta senza vita mercoledì sera, in un appartamento di Prato di Correggio. L’hanno trovata vigili del fuoco e carabinieri intorno alle 22, sfondando la porta blindata al primo piano del palazzo di via Dinazzano 352, nella casa dell’uomo che frequentava da qualche tempo, Peter Pancaldi, 45 anni, di origini modenesi. Lo stesso uomo che nella tarda serata di ieri è stato portato in carcere a Reggio Emilia dopo il provvedimento di fermo emesso dal pm alle 22,30. L’uomo è indagato dalla procura di Reggio Emilia per l’omicidio volontario della donna, nonostante ieri si sia avvalso della facoltà di non rispondere davanti al sostituto procuratore Valentina Salvi e al suo avvocato d’ufficio, Annalisa Miglioli. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

