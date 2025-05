Trovata dopo un anno bimba scomparsa

La Polizia di Novara ha ritrovato una bambina scomparsa da un anno, all'epoca solo due mesi. La piccola, in condizioni igienico-sanitarie critiche e risultata positiva alla cocaina, è stata affidata a una struttura protetta. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della madre, dando finalmente un barlume di speranza a una triste vicenda.

7.40 Ritrovata dalla Polizia di Novara una bambina scomparsa un anno fa, quando aveva appena due mesi. In pessime condizioni igienico-sanitarie, la piccola è risultata positiva alla cocaina. Ora è in struttura protetta. Le indagini che hanno permesso di trovare la bambina sono partite quando la mamma ha denunciato l'ex compagno: lui l'avrebbe costretta a portare a termine la gravidanza, per chiedere il permesso di soggiorno in quanto padre. Poi però ha preso la bimba e se n'è andato, lasciandola poco dopo a un'altra donna. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Se ne parla anche su altri siti

A 14 mesi è positiva a cocaina, ritrovata bimba scomparsa

Riporta ansa.it: Positiva alla cocaina, costretta a vivere in stato di abbandono e con gravissime carenze igienico-sanitarie. (ANSA) ...

Polizia ritrova una bimba dopo 14 mesi, il messaggio emozionante degli agenti

Si legge su msn.com: Dal cuore spezzato di rabbia e dolore, al sorriso pieno di speranza e amore. Una storia carica di significato che cambierà per sempre la vita delle persone che hanno incontrato una ...

Mamma trovata morta in casa, la figlioletta di 6 anni è rimasta a vegliarla in lacrime abbracciata al suo corpo

Da msn.com: La mamma muore improvvisamente in casa. La figlioletta di 6 anni rimane abbracciata al suo corpo per ore, in lacrime. Il dramma si è consumato a Servola, vicino Trieste. La vittima ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Kata - un anno fa la scomparsa - Procura Firenze: Indagini continuano - seguiamo 4 piste

Il procuratore capo di Firenze ha spiegato, inoltre, che sono state avviate tecniche investigative avanzate per trovare tracce e prove necessarie per il completamento lavoro e che c'è la conferma che la rete di videocamere che circonda l'hotel Astor aveva un buco dall'osservazione delle videocamere e abbiamo ragione di credere che quel buco sia stato sfruttato da chi ha rapito la bambina.