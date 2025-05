Trovata bimba sottratta dal padre a Novara piccola positiva alla cocaina

A Novara, una bimba di 14 mesi è stata trovata positiva alla cocaina dopo essere stata sottratta al padre. La polizia ha denunciato tre persone per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali, grazie alla segnalazione della madre, preoccupata per le condizioni della figlia. Le indagini proseguono per garantire la sicurezza della piccola.

(Adnkronos) – Sono tre le persone denunciate dalla polizia di Novara con le accuse di maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali ai danni di una bambina di 14 mesi. A far partire le indagini, la mamma della bambina che raccontava come il padre della neonata, di cui la donna conosceva solo il . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Trovata bimba sottratta dal padre a Novara, piccola positiva alla cocaina

Scrive msn.com: (Adnkronos) - Sono tre le persone denunciate dalla polizia di Novara con le accuse di maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali ai danni di una bambina di 14 mesi. A far part ...

Bimba di 14 mesi trovata positiva alla cocaina a Novara, avviata procedura di adozione

Segnala quotidiano.net: Una bimba scomparsa da un anno è stata ritrovata a Novara in stato di abbandono e positiva alla cocaina. Avviata l'adozione.

Polizia ritrova una bimba scomparsa da un anno, era positiva alla cocaina: portata via dal padre

Scrive msn.com: Dal cuore spezzato di rabbia e dolore, al sorriso pieno di speranza e amore. Una storia carica di significato che cambierà per sempre la vita delle persone che hanno incontrato una piccola creatura di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma : Spara contro uomo e una bambina, arrestato

Ha sparato due colpi di pistola in aria e ha poi puntato l'arma verso un balcone dove erano presenti un uomo e la sua bambina di 6 anni, ma la pistola si è inceppata.