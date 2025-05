Troppo tempo di attesa in pronto soccorso una donna aggredisce la dottoressa e lancia il contenitore dei materiali infetti

In un episodio di crescente tensione all'ospedale di Monza, una donna, frustrata per un'attesa prolungata in pronto soccorso, ha aggredito una dottoressa. Dopo aver insultato il personale, ha chiuso il braccio della medico nella porta e ha scagliato un contenitore di materiali infetti, creando panico tra i presenti. Un grave esempio di come lo stress possa esplodere in violenza.

Si era recata al pronto soccorso dell'ospedale di Monza insieme alla mamma perché non stava bene. Ma quell'attesa prolungata l'ha mandata fuori di matto e dopo aver aggredito verbalmente medici e infermieri, è passata all'azione. Ha chiuso il braccio di una dottoressa nella porta e ha lanciato il.

Il pronto soccorso del Noa di Massa bersaglio delle violenze inaccettabili contro il personale

Decisa presa di posizione dell’’Ordine degli infermieri che partecipa all’evento nazionmale della Nuova Croce Azzurra “Uno dei setting ospedalieri maggiormente coinvolti dalle violenze è il pronto soccorso, dove all’Ospedale Apuane di Massa si possono osservare ancora gli esiti di episodi pregressi – vetri rotti delle porte - e dove recentemente un cittadino ha preso a calci e pugni tre colleghe.